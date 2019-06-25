Российские ученые создали уникальный метод изучения жизни на Земле

Москва, 25 июня. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали новый уникальный метод изучения жизни на Земле.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Philosophical Transactions of the Royal Society A». В материале исследователи объяснили, что им удалось создать новые способы контроля и стабилизации кластеров из левитирующих микрокапель воды.

Конденсированные микрокапли при локальном нагревании воды могут образовывать левитирующие над поверхностью воды кластеры в одной плоскости (2D-аэрозоли). Методы контроля кластеров капель позволяют проводить с их помощью анализ содержимого и процессов в биоаэрозолях. Ученые пояснили, что это играет огромную роль для понимания распространения микроорганизмов «воздушно-капельным» путем.

Ранее проводить прямое наблюдение, используя традиционные методы, не удавалось никому.

«Мы впервые представили результаты прямого наблюдения за микроорганизмами, инокулированными в водные капли», — подчеркнул заведующий лабораторией микрогидродинамических технологий Института X-BIO ТюмГУ Александр Федорец.

Он подчеркнул, что с помощью этого уникального инструмента для изучения сложнейших процессов в выделенной, непрерывно отслеживаемой микрокапле аэрозоля, можно, будет, к примеру, наблюдать жизнедеятельность бактериальных клеток, пишет РИА Новости.