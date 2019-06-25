След «колумбийского галстука»: ФАН публикует детали расправы над женой экс-хоккеиста Соколова

Сотрудники Следственного комитета продолжают разбираться в деталях жесточайшего преступления, в результате которого погибла супруга известного хоккеиста Максима Соколова. Как ранее писало Федеральное агентство новостей, тело Ирины было найдено в частном доме 13 июня в коттеджном поселке Новая Романовка под Санкт-Петербургом. Рядом с ней был обнаружен ее сын Максим с ножевыми ранениями.

Младшего ребенка Арсения сотрудники полиции застали на месте преступления невредимым — его заподозрили в расправе, там же заковали в наручники и отвезли в изолятор. Позже следователи отпустили 15-летнего ребенка и не стали избирать ему никакую меру пресечения. До сих пор остается загадкой, кто мог так жестоко и хладнокровно расправиться с Ириной Соколовой. Младший сын Арсений заявил, что его старший брат устроил ритуальное убийство матери, а потом попытался покончить с собой, порезав себе горло. В свою очередь полицейские засомневались в искренности подростка и заподозрили в расправе его самого.

По информации осведомленного источника Федерального агентства новостей, изучившие тело Ирины Соколовой эксперты были шокированы характером нанесенных травм — они точь-в-точь напоминали те, которые причиняли жертвам во время убийств в ходе вооруженного конфликта в Колумбии. За очевидную жестокость такой стиль казни прозвали «колумбийским галстуком». Мать двоих детей и супруга бывшего хоккеиста Максима Соколова после нанесения решающего удара ножом в шею скончалась практически мгновенно, и шансов на спасение у нее уже не было.

«Страшные сцены убийств и жестокие травмы специалисты видят в своей работе постоянно. С бытовыми преступлениями и разными поножовщинами все предельно понятно. Однако в этом случае непонятно, что могло стать причиной такой жестокости. На месте преступления в доме было очень много крови. Смерть женщины наступила от обильной кровопотери, возникшей после нанесения ей колото-резаной раны большого размера в области шеи, а смерть наступила практически мгновенно — шансов на спасение при такой травме у пострадавшей уже не было. Представьте себе «колумбийский галстук», так вот горло было перерезано таким образом, что язык практически выпал наружу. Кроме основной травмы, на ее теле были порезы, которые, вероятно, были нанесены ей в процессе нападения и в момент оказанного сопротивления нападавшему», — рассказал Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Отметим, что стиль убийства «колумбийский галстук» опытные медицинские эксперты и ученые знают как способ садистского убийства, при котором через перерезанное горло у убитого вытягивается язык. В случае с Ириной Соколовой характер травмы, от которой и наступила смерть, по почерку напоминал именно этот вид страшной казни. По данным источника нашего издания, разрез ножом на шее жертвы был выполнен именно таким образом: убийца прошелся лезвием почти от уха до уха, а глубина травмы едва ли не позволила языку вывалиться наружу.

На работу и исследование тела погибшей сотрудникам судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петербурга понадобилось чуть менее недели. Специалисты составили подробное описание всех нанесенных погибшей травм. Все эти детали будут положены в основу расследования уголовного дела об убийстве, которое было возбуждено сразу же, в день трагедии. Заключение о смерти женщины, по нашим данным, уже передано в следственные органы СК Ленобласти.

«Сотрудники морга Всеволожского района выдали родственникам погибшей Ирины Соколовой свидетельство о смерти, все необходимые судебно-медицинские исследования трупа были завершены и переданы сотрудникам следственных органов. Правоохранители собрали исчерпывающие данные о деталях преступления, которое было совершено во Всеволожском районе Ленобласти, теперь точно ответить на целый ряд вопросов в рамках уголовного дела поможет ряд дополнительных экспертиз, которые подтвердят или опровергнут показания оказавшихся на месте убийства людей», — сообщил Федеральному агентству новостей знакомый с ситуацией источник в медицинских кругах.

Ирину Соколову похоронили 19 июня на Волковском православном кладбище. На прощание с матерью пришел младший сын Арсений, которого сразу после убийства задержали по подозрению в совершении этого преступления, а потом отпустили на свободу. Супруг Ирины бывший хоккеист Максим Соколов на похоронах стоял ближе всех к гробу своей супруги.

Напомним, погибшую Ирину сотрудники полиции обнаружили в загородном доме во Всеволожском районе Ленинградской области днем 13 июня. На теле были ножевые раны. В доме также было двое сыновей. Старшего врачи госпитализировали, его состояние остается тяжелым. Делом об убийстве занимаются сотрудники следственного отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленобласти.