Косовские охотники готовы выступить «вторым фронтом» против албанцев

После недавнего витка эскалации напряженности в крае Косово корреспонденты Федерального агентства новостей приехали сначала в Сербию, а затем в столицу региона — город Косовская Митровица, чтобы из первых уст узнать, как живут сербы в агрессивном албанском окружении. В столице края мы поговорили со многими лидерами общественного мнения, в том числе с главой местного «Союза охотников» Илией Элесовичем. По его словам, члены этой организации могут стать основной «ударной силой» сербов в случае критического обострения ситуации в Косово.

28 мая в столице Косово Митровице раздался сигнал тревоги. Этот город, ранее называвшийся Косовская Митровица, теперь разделен на два — Северную Митровицу, где в основном проживают сербы, и Южную Митровицу, где живут албанцы. В этот день перестрелки длились несколько часов, а Сербия в итоге привела свою армию на границе с Косово в полную боеготовность. Вскоре президент Республики Косово Хашим Тачи заявил о «проведении полицейской спецоперации в рамках борьбы с организованной преступностью». В результате несанкционированного рейда были задержаны 23 человека, в том числе семь сербских полицейских и гражданин РФ Михаил Краснощеков, сотрудник Миссии ООН в Косово. Россиянин был избит албанскими полицейскими и получил многочисленные травмы.

Вскоре Краснощеков был освобожден и вывезен в Сербию, где его госпитализировали в Военно-медицинскую академию Белграда. По итогам инцидента глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «обострение ситуации в регионе — следствие попустительства со стороны ЕС и НАТО, имеющих своих военных на территории края». В таком контексте и проходила беседа корреспондентов ФАН с одним из видных жителей Косово Илией Элесовичем.

Напомним, напряжение на границе с краем сохраняется до сих пор, а сами сербы «держат порох сухим». У многих жителей Косовской Митровицы дома хранится одна, а то и несколько единиц огнестрельного оружия. Местные сербы прекрасно понимают, что в случае вспышки агрессии со стороны албанцев никто их не защитит от погромов (в том числе Белград). Местные охотники — одни из первых, кто при малейшем намеке на вооруженный конфликт готовы взять в руки винтовки и ружья, чтобы встать на защиту своих сограждан.

— Вскоре наш «Союз охотников Косово и Метохии» отметит 130 лет со дня своего образования, у нас внепартийная организация, и мы одни из немногих, кто до сих пор не интегрировался в косовские институции. Вообще-то, цель нашего союза — защищать исчезающие виды животных, которые занесены в Красную книгу. То есть мы — не политическая структура, но мы любим свою страну и свой народ. Естественно, мы намерены остаться жить в своей стране, ведь Косово и Метохия — колыбель сербской государственности. И поэтому у нас многие особенно остро воспринимают вопрос об «окончательном разграничении Косово», который сегодня поднимают и на Западе, и в Белграде. Мы намерены продолжать жить здесь, потому что так было всегда.

Мы полностью разделяем мнение Сербской церкви о том, что Косово и Метохия ни в коем случае не должны быть разделены. Например, все мои предки родились на территории Косово. А если, не дай бог, произойдет разделение Косово между нами и албанцами, то все наши культурные ценности могут остаться на территории так называемой «Республики Косово». Мы уверены, что в этом случае все международные организации, включая UNMIC и KFOR, уйдут с территории Косово. Как следствие, здесь будут установлены законы шариата, жесткие мусульманские законы. И что тогда будет с памятниками православной культуры, многим из которых много веков, никто с определенностью не скажет.

Более того, после «разграничения» здесь начнется насильственная исламизация сербов, которые останутся жить на территориях, которые отойдут албанцам. На мой взгляд, целостности Косово и Метохии можно достичь только с помощью России, приведя в жизнь резолюцию №1244 Совета безопасности ООН. Только строгое исполнение параметров этого документа сможет оставить целостным Косово и Метохию в составе Сербии.





— Сколько членов сегодня состоит в вашем обществе, то есть, грубо говоря, сколько у вас «штыков»? Готовы ли они в случае обострения конфликта выступить «вторым фронтом» против албанцев?

— Все члены нашего «Союза охотников» — сербы по национальности, и нас здесь несколько тысяч. И, конечно, каждый серб будет защищать свою Родину до тех пор, пока это будет возможно. Напомню, Косово и Метохия — «колыбель» для всех сербов, и, несмотря на то, в какой стране живут (за границей, в Сербии или в республиках бывшей Югославии), все они будут защищать этот регион до последнего. Поэтому нам больно слышать, когда кто-то на Западе или в Белграде говорит об «окончательном разделении» Косово.

— Недавно албанское руководство заявило о своих претензиях на Прешевскую долину. Как это восприняли здесь, в местном сообществе? Согласны ли вы, что албанцы ориентированы на продолжение экспансии вглубь Сербии?

— Конечно, албанцы хотят избавиться от нас, сербов, не только здесь, но и в других районах Сербии. Они нагло пользуются поддержкой Америки, Англии и Германии. И поэтому чувствуют себя уверенными и сильными, а их территориальным претензиям, если их не остановить, не будет предела. Например, из города Джаковица в Косово ушли все сербы, но долгое время там оставались три сербские бабушки, и они держались до последнего. Но албанцы их терроризировали, создали для женщин невыносимые условия, и в итоге они тоже были вынуждены уйти из города.

Это говорит о том, что они не успокоятся до тех пор, пока последний серб не покинет территорию, которую они считают своей. Албанцы на территориях, которые они сейчас захватили, уничтожают сербские церкви и монастыри, даже сербские кладбища ровняют с землей при помощи тяжелой техники. Они убирают любой сербский след на этой земле и не остановятся, пока не исполнят своих намерений.

А сербы очень много своей крови пролили в Косово и Метохии, это наша земля. Албанцы хотели бы, чтобы сербы приезжали сюда только раз в год: помянуть своих предков, зажечь свечи, если сами сербы еще помнят, где находились могилы их предков. Ведь во многих городах сербские кладбища просто сровняли с землей, и там даже свечку теперь зажечь негде.

Например, в Скупщине города Вучитрн, который сейчас находится под властью албанцев, приняли решение разместить на территории Сербской православной церкви и кладбища… рынок домашних животных — коров, коз и т. д., чтобы «территория не пустовала». И только реакция международного сообщества не позволила им это сделать. Но это решение албанских властей может быть исполнено в любой момент.

После разделения Косовской Митровицы на две части вышло так — сербское кладбище осталось в южной части, где живут албанцы. И теперь большинство надгробных памятников там уничтожено, разрушено, повалено и разбито. А мусульманское кладбище находится в северной части города, где проживают сербы. И здесь ни один памятник не тронут, все как было, так и осталось. Это говорит и о степени цивилизованности нашего народа, и об отношении к мертвым, которые не виноваты в том, что произошло в 1999 году.

В северной части Косовской Митровицы, кроме сербов, живут и албанцы, и никто их не обижает, они нормально живут. А в южной части Косовской Митровицы нет ни одного серба, кроме священника отца Ненада, который живет в церкви со своей семьей. Но он живет под охраной KFOR. Стратегия албанцев — выгнать всех сербов, чтобы остались «этнически чистые» территории.

— От многих сербов мы слышали, что по вопросу «окончательного разделения Косово» они больше опасаются решений Белграда, нежели Приштины. Поясните, почему так происходит?

— Проблема в том, что наши политики, как всегда, солгали и не выполнили своих обещаний по Косово. И только Сербская православная церковь в трудные минуты была вместе со своим народом. А наши политики прислушиваются к мнению Запада и часто выполняют то, что им говорят западные лидеры. В Белграде забывают, что большинство стран Западной Европы участвовали во Второй мировой войне и в событиях 1999 года против сербов. Сначала — на стороне фашистской Германии, а теперь — на стороне албанцев.

Поэтому те, кому мы верим, — это Россия, которая всегда поддерживала сербский народ. А также наша Сербская церковь, которая всегда была со своим народом. Мы помним, что в ходе Второй мировой войны за освобождение Белграда было отдано три тысячи молодых русских жизней, и каждый серб должен об этом помнить. Конечно, мы искренне благодарны России за то, что она всегда, во все времена помогала сербам. Нас объединяет православная вера, это наш самый верный друг. Сербов недаром часто называют «малыми русскими», и мы гордимся этим «званием».

— Можно ли сказать, что Косово — это яркий пример вмешательства США в жизнь суверенной страны? Что все проблемы самого региона и его жителей иллюстрируют ситуацию: когда великая держава напрямую вмешивается в жизнь суверенной страны, то наступает хаос?

— Конечно, мы понимаем, что американцы, немцы и англичане выступают на стороне албанцев, поддерживают их во всех вопросах. А Германия вообще стремится к тому, чтобы воссоздать то, что было во времена Гитлера. Албанцы в свою очередь хотят воссоздать Великую Албанию, которая во время Второй мировой воевала на стороне фашистской Германии. По крайней мере, мы в Косово в этом уверены.

— Мы видели на улицах Косовской Митровицы броневики итальянских карабинеров. Как много международных сил постоянно находится в Косово? Есть ли здесь иностранные военные базы?

— В резолюции ООН №1244 было предусмотрено присутствие иностранных военных и полицейских сил в Косово и Метохии. Нам не мешают жить силы KFOR и итальянские карабинеры. Но EULEX (специальная миссия ЕС в количестве двух тысяч гражданских лиц и силовиков), по нашему мнению, свою миссию не выполняет. Они всегда становятся на сторону албанцев и поддерживают их в стремлении сделать Косово «этнически чистым». А сербы, с их точки зрения, сейчас и здесь не имеют никаких прав. Даже уличные собаки имеют больше прав, чем сербы, живущие здесь.

— Разговаривая с политиками в Белграде, мы услышали слово «гетто» по отношению к сербским анклавам в Косово. Согласны ли вы с такой оценкой и почему?

— Если мы вспомним, что было во время Второй мировой войны, те концлагеря, в которых находились сербы, русские, цыгане и люди других национальностей, то практически то же самое происходит сегодня и с этническими сербами, которые остались жить на юге Косово и Метохии. Они, про сути, находятся в таких же концлагерях. Хотя их сейчас якобы «защищают и охраняют» международные силы. Но если эти международные силы по каким-то причинам покинут Косово и Метохию, то здесь будут действовать законы шариата, которые нетерпимы к людям других вероисповеданий. Поэтому будущее сербов в Косово представляется весьма мрачным.

— Как вы считаете, сербы, живущие в анклавах, сегодня поражены в основных правах? Есть ли у них права на свободу передвижения, вероисповедания и свободу языка?

— Сербы, которые находятся на юге Косово и Метохии, живут очень тяжело. Во-первых, они должны иметь косовские документы, которые выдают косовские государственные институции. Они очень ограничены в передвижении, есть только пара автобусных линий, с помощью которых они раз в неделю могут попасть в Косовскую Митровицу под защитой международных сил.

При этом нормальной работы в анклавах практически нет, в основном там проживают пожилые люди, которые получают пенсии из Белграда. Молодым сербам очень тяжело жить, после окончания школы найти работу в той части Косово и Метохии практически невозможно. Ведь кругом албанское окружение. Так что, если их не выгонят силой, большинство молодых уедет в поисках работы и создания семьи в безопасные места, а в анклавах со временем останутся одни старики.

А Брюссельский договор (соглашение по нормализации отношений было достигнуто переговорщиками Сербии и Косово в апреле 2013 года в Брюсселе. — Прим. ФАН) для Сербии очень невыгоден. Потому что он предоставляет максимум прав албанцам и был подписан без обсуждения в Совете безопасности ООН. Для Сербии же очень важно соблюдение резолюции №1244, которую принял Совбез ООН. Брюссельский договор и EULEX подразумевают, что Косово станет «этнически чистым». Поэтому для сербов этот договор фактически предательство национальных интересов.

— Недавно албанской полицией в северной части Косовской Митровицы была проведена операция, в ходе которой был избит член Миссии ООН по Косово Михаил Краснощеков. Как вы можете прокомментировать этот инцидент?

— Акция была на территории северной Косовской Митровицы, полиция напала на безоружных сербов во время этого рейда. Они говорят, что это было сделано «в целях борьбы с контрабандой», были задержаны сербские полицейские. Но на деле для данных целей не требовалось применять силу, достаточно было пригласить полицейских в участок и там их арестовать. В операции было задействовано 50 полицейских машин, албанцы врывались в дома и производили обыски. По нашим данным, они жестоко избили глухонемого человека, который вообще был ни при чем. Во время этой акции был избит и русский сотрудник Миссии ООН в Косово, имевший дипломатический иммунитет. Все это выглядело как «акция устрашения» — и сербов, и русских.

— В последнее время лидеры Косово резко активизировались, делают одно громкое заявление за другим. Есть информация, что в Косово возвращаются боевики, воевавшие в Сирии в рядах ИГ1 (запрещено в России. — Прим. ФАН). Как вы считаете, является ли это предвестником нового конфликта, например, из-за статуса Прешевской долины?

— Да, мы знаем, что большинство экстремистов, которые воевали в Ираке и Сирии, сейчас возвращаются домой, в Косово, потому что они отсюда родом. Дело в том, что эти люди больше ничего не умеют делать, кроме как убивать, насиловать, выгонять местное население из своих домов. Поэтому очень вероятно, что ситуация в Косово вновь может обостриться, могут начаться вооруженные столкновения, когда масса бывших боевиков вернется в Косово. Мы в случае чего готовы к такому развитию событий.

1 Организация запрещена на территории РФ.