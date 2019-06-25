Трамп ждет встречи с Путином в Осаке

Москва, 25 июня. Россия исходит из того, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке состоится, об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я исхожу из того, что состоится», — заявил Рябков.

Возможность встречи подтвердил и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Иерусалиме. Болтон подчеркнул, что встреча в Иерусалиме заложит основы для встречи Путина и Трампа.

«Президент Трамп в ближайшее время ждет встречи с президентом Путиным на конференции стран G20», — заявил Болтон.

Белый дом подтвердил встречу лидеров РФ и США на саммите G20 в Осаке, который пройдет 28 и 29 июня. Кроме того, в Вашингтоне сообщили, что Трамп и Путин обсудят контроль над вооружениями, ситуацию на Ближнем Востоке, на Украине и ситуацию вокруг Ирана.

Президент РФ ранее заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но США должны сами решить, готовы ли они делать шаги вперед в этом направлении. Российский лидер добавил, что Кремль готов подождать, пока США созреют для возобновления отношений. Глава государства выразил мнение, что устройство политической системы США не позволяет главе Белого дома реализовать многие вещи. При этом российский лидер обратил внимание на то, что «многое зависит от политической воли».