Самолет Kuwait Airways врезался в здание аэропорта в Ницце

Москва, 25 июня. Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика в Twitter.

Отмечается, что воздушное судно врезалось в здание после приземления. Инцидент произошел в понедельник, 24 июня. Левое крыло самолета столкнулось с аркой центрального моста, который проходит от здания международного аэропорта Ниццы до площади.

По предварительным данным, причиной происшествия стала ошибка пилота. При этом экипаж и пассажиры не пострадали и были благополучно эвакуированы. Идет расследование происшествия.

Y a de la casse a l'aéroport de Nice, juste ça va coûter des millions ???????? pic.twitter.com/21Fn0pgpzx — Bıggıe ????6️⃣⭐+????⚫???? (@Biileeeel) June 24, 2019

Напомним, погрузчик врезался в Boeing в московском аэропорту «Шереметьево». При столкновении с самолетом пострадал водитель погрузчика.