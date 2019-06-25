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Происшествия

Самолет Kuwait Airways врезался в здание аэропорта в Ницце

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Самолет Kuwait Airways врезался в здание аэропорта в Ницце

Москва, 25 июня. Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика в Twitter.

Отмечается, что воздушное судно врезалось в здание после приземления. Инцидент произошел в понедельник, 24 июня. Левое крыло самолета столкнулось с аркой центрального моста, который проходит от здания международного аэропорта Ниццы до площади.

По предварительным данным, причиной происшествия стала ошибка пилота. При этом экипаж и пассажиры не пострадали и были благополучно эвакуированы. Идет расследование происшествия.

Напомним, погрузчик врезался в Boeing в московском аэропорту «Шереметьево». При столкновении с самолетом пострадал водитель погрузчика. 

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Автор: Алия Садыкова
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