Лоза напомнил про грузинские «понты» на фестивале «Тбилиси-80»

Москва, 25 июня. Грузины у себя дома никогда не относились к русским как к равным, даже в эпоху СССР. Таким мнением поделился на своей странице в социальной сети Facebook автор хита «Плот» и критик Юрий Лоза.

Россйский эстрадный исполнитель вспомнил о своей поездке в Грузию на рок-фестиваль «Тбилиси-80» и отметил, что даже тогда граждане этой страны относились к русским «снисходительно».

«Такого количества понтов, которое продемонстрировали коллегам по цеху грузинские артисты на фестивале «Тбилиси-80», я раньше и представить себе не мог. А когда в буфете гостиницы я попытался получить сдачу с рубля за пятикопеечную булочку — на меня посмотрели как на лоха», — поделился воспоминанием Лоза.

По его словам, он тогда понял, что Грузия находится на особом положении, а местные жители относятся к русским «снисходительно».

Напомним, на том фестивале рок-коллектив «Аквариум» был дисквалифицирован за «неподобающее, по мнению судей, поведение на сцене». Фронтмен группы Борис Гребенщиков при исполнении композиции лег на сцену, положив гитару между ног. Затем Сева Гаккель поставил на музыканта виолончель, а фаготист Александров изобразил автоматную очередь в сторону зрителей.

Напомним, 20 июня в грузинской столице начались массовые протесты. Участники беспорядков собрались у здания парламента и выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Митинг позднее разогнали сотрудники правоохранительных органов. В результате столкновений различные повреждения получили 240 человек, более 300 были задержаны.

В тот же день российский лидер Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиаперевозчикам осуществлять воздушные перевозки граждан РФ в Грузию с 8 июля. Правительству во главе с Дмитрием Медведевым поручено обеспечить возвращение соотечественников на родину.

Подписанию указа предшествовало заявление главы Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала Россию «врагом», заявив, что российская сторона якобы заинтересована в общественном расколе страны.