МИД Украины назвал «недопустимой уступкой» решение ПАСЕ по России

Киев, 25 июня. МИД Украины полагает, что принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюция «Усиление процесса принятия решений ассамблеей относительно полномочий и голосования», которая позволяет делегации РФ вернуться в организацию, «является недопустимой уступкой России». Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства Украины.

Значительное ослабление рестрикций ПАСЕ, предусмотренное принятой резолюцией, произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны РФ, «кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств», следует из сообщения украинского ведомства.

Дипломатическое ведомство Украины назвало такое решение ПАСЕ «недопустимой уступкой».

Ранее ПАСЕ приняла доклад руководителя регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений ассамблеи касательно прав и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая Российской Федерации участвовать в сессии ассамблеи. Доклад поддержали в прошедший вторник 118 парламентариев, 62 парламентариев выступили против, 10 — не определились с решением.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года на фоне событий на юго-востоке Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Годом позже ПАСЕ два раза рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда антироссийские ограничений лишь ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать в таком формате и перестала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.