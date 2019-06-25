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Российские бронеавтомобили обошли американские аналоги на соревнованиях в Узбекистане

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Российские бронеавтомобили обошли американские аналоги на соревнованиях в Узбекистане

Москва, 25 июня. Российские бронеавтомобили с противоминной защитой класса MRAP «Тайфун-К» обошли американский аналог M-ATV в ходе сравнительных испытаний в Узбекистане.

Испытания показали, что «Тайфун-К» отличается большей ремонтопригодностью, а также эффективностью и боеготовностью, отметил узбекский военно-дипломатический источник ТАСС. Кроме того, источник добавил, что американские бронеавтомобили показали себя не с лучшей стороны в горах, стоимость эксплуатации M-ATV значительно выше российского образца. M-ATV уступают по показателям мобильности и хуже в перевозке людей и грузов, заявил источник в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019».

Также источник сообщил, что ранее Узбекистан получил несколько единиц К-53949 «Тайфун-К», их передали подразделениям спецназначения. Бронемашины эксплуатируются в базовой версии без боевого модуля, подчеркнул источник.

Бронеавтомобиль класса MRAP К-53849 разработан компанией «Ремдизель», в основе машины — колесная формула 4х4. На основе автомобиля создан целый ряд техники – от медико-эвакуационной машины до самоходного противотанкового ракетного комплекса.

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Автор: Сергей Петров
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