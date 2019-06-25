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Экономика

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт

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Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт

Москва, 25 июня. Сбербанк ввел возможность переводить денежные средства с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. Об этом во вторник сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Отмечается, что с 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Позднее такая функция появится и в мобильном приложении.

Молниеносный перевод средств можно будет сделать по номеру смартфона или банковской карты. За него предусмотрена такая же комиссия, как и за снятие наличных с этих карт в банкомате — на отметке 3%, однако не менее 390 рублей.

Отправителю необходимо будет перевести минимум 13 тысяч рублей, иначе комиссия будет еще выше, сообщает РБК.

Кроме того, беспроцентный период на перевод с кредитных карт не распространяется. Клиент сразу должен будет выплачивать проценты — от 21,9 до 25,9% — в зависимости от банковской карты.

Ранее Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах. Сообщалось, что для перевода необходимо знать ФИО получателя, а также номер телефона.

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Автор: Сергей Петров
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