Причины взрывов боеприпасов на военном складе в Арыси не установлены

Нур-Султан, 25 июня. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана на данный момент не определили причины взрывов боевых припасов на военных складах в городе Арысь по причине продолжающегося там пожара. Об этом рассказал представителям СМИ во вторник министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

По словам руководителя ведомства, на данном этапе военно-следственным департаментом МВД возбуждено уголовное дело.

«Осмотр места происшествия еще не начат, поэтому говорить о причинах невозможно. Но в связи с тем, что есть погибшие, мы возбудили дело», — заявил глава МВД, отвечая на вопрос о том, установлены ли причины чрезвычайного происшествия.

Сотрудники полиции по факту происшествия в Арыси возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием.

Напомним, в понедельник, 24 июня, на одном из складов вооруженных сил (ВС) Казахстана, дислоцированном рядом с городом Арысь, произошел пожар, в результате начали взрываться боеприпасы. Два человека погибли, 89 доставлены в медицинские учреждения.

Проведена эвакуация местных жителей в близлежащие населенные пункты.