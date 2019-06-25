Москва, 25 июня. Роскачество проверило детские смеси и выяснило, что продукция всех торговых марок безопасна для здоровья малышей и не содержит опасных микроорганизмов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Был изучен состав 21 марки сухих смесей для детей от 0 до шести месяцев, а также для детей с рождения до 12 месяцев. Специалисты отобрали продукты как российского, так и зарубежного производства (ФРГ, Ирландия, Белоруссия, Испания, Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Эстония, Нидерланды, Швейцария). Стоимость смесей начиналась от 53 рублей и заканчивалась ценой 288,25 рубля за 100 граммов продукта.

Сотрудники Роскачества проверили образцы на заменители грудного молока на микробиологическую безопасность, на наличие консервантов и антибиотиков. Ни один из образцов не нарушал показатели. Кроме того, в них не найдено плесени и дрожжей, консервантов и антибиотиков, свинца, ртути, кадмия и мышьяка. При этом изучение состава выявило проблему достоверного информирования потребителей о содержании в продукции витаминов и нутриентов.

Ранее группа членов Совета Федерации под руководством вице-спикера верхней палаты Галины Кареловой внесла на рассмотрение Государственной думы проект, который предполагает запрет рекламы детских смесей для питания как полноценных заменителей грудного молока.

«Реклама продуктов детского питания не должна представлять их в качестве полноценных заменителей женского молока и содержать утверждение о преимуществах искусственного вскармливания детей», — следует из текста законодательного проекта.

Отмечается, что документ предлагает запретить рекламу детских молочных смесей, которые предназначены для вскармливания детей в возрасте до 12 месяцев, включая рекламу продукции в магазинах и супермаркетах, в том числе с помощью использования скидок, бонусов и распродаж.

По мнению авторов инициативы, исследовательские материалы подтверждают, что естественное вскармливание младенцев материнским молоком остается лучшим видом питания.

Напомним, в конце марта текущего года Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания.