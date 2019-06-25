Оппоненты России попытались облить ее грязью в ПАСЕ

Брюссель, 25 июня. Оппоненты Москвы в ПАСЕ вновь попытались облить Россию грязью. Об этом комментируя первый день новой сессии Ассамблеи заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

ПАСЕ приняла в ночь на вторник резолюцию, которой пригласила делегацию России участвовать в июньской сессии. В документе также говорится, что полномочия российской делегации могут быть оспорены, но ее права голосовать, выступать и быть представленной не подлежат санкциям. Москва подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

По словам Косачева, первый день июньской сессии ПАСЕ отличали «беспрецедентная поляризация мнений и такой же накал страстей». По его словам, вся дискуссия свелась к обсуждению представленности России в ПАСЕ.

«И, несмотря на устраивающий нашу страну конечный результат голосования (118 - за, 62 - против, 10 воздержавшихся), не может не настораживать, что наши оппоненты в Ассамблее вновь попытались облить Россию грязью, приписав ей любые возможные и невозможные прегрешения против «европейских ценностей», — цитирует сенатора РИА Новости.

Косачев подчеркнул, что в ход пошли все «мифы и фейки». Кроме украинской делегации сенатор отметил представителей Великобритании и Грузии, которые представили львиную долю поправок.

В то же время представитель Совфеда отметил, что агрессивному антироссийскому меньшинству впервые за последние пять лет не удалось навязать Ассамблее «единственно верную точку зрения» и в ПАСЕ возобладали чувство самосохранения и здравый смысл. Тем не менее, сенатор выразил сожаление в связи с тем, что Ассамблее пришлось снова обсуждать геополитику, а не такие ценности, как уважение к правам человека, уважение к коллегам, внимание к иной точке зрения и признание принципов равенства для всех участников процесса.

Однако Косачев подчеркнул, что Ассамблею нельзя оставлять мечтающим выкинуть Россию из Европы русофобам. Он отметил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь на принципах уважения и равенства.

«Россия вместе с европейцами. Желаю Совету Европы и его Парламентской ассамблее только победы», — заключил сенатор.

Российская делегация в понедельник отправилась на летнюю сессию ПАСЕ. В случае принятия декларации о равноправии делегаций, Россия может вернуться в ПАСЕ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил в понедельник, что первые шаги, которые делаются в Парламентской ассамблеи СЕ «обнадеживают» и говорят о том, что большинство здраво подходит ко всем темам, которые могут быть» неприемлемыми для РФ.