Более 2,5 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита в 2019 году

Москва, 25 июня. Более 2,5 миллиона россиян сделали прививки против клещевого энцефалита в 2019 году. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

Случаи заражения клещевым боррелиозом и вирусным энцефалитом единичны. Отмечается, что до конца года в России привьют еще 3,1 миллиона человек. При этом в ведомстве уточнили, что число обращений по поводу укусов клещей сейчас не превышает стандартные для этого сезона показатели.

Специалистами были зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом в 2019 году.

Ранее Роспотребнадзор дал россиянам советы по профилактике укусов клещей. Им советуют носить одежду, которая полностью закрывает тело и не позволяет клещам добраться до кожи.

«Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага», — сообщили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре заявили, что у рубашки обязательно должны быть длинные рукава, укрепленные у запястья резинкой, ее необходимо заправлять в брюки, а их концы — в носки и сапоги. Россиянам советуют защищать голову и шею косынками и использовать специальные спреи, «которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду».

Специалисты напомнили, что в сезон активности клещей необходимо периодически осматривать свое тело и снимать найденных клещей. Кроме этого, важно не забывать о профилактических прививках против клещевого энцефалита, и делать их регулярно.

Ранее в «Роспотребнадзоре» предупредили о старте сезона активности клещей, который ежегодно «начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега». В ведомстве заявили, что с начала 2019 года от клещевого энцефалита были привиты более 800 тысяч человек. Планируется, что более трех миллионов россиян еще будут привиты.

Как уберечься от укусов этих насекомых, и что делать, если вас укусил клещ, читайте в материале Федерального агентства новостей.