Эксперты IIHS назвали самые опасные электросистемы помощи водителям

Москва, 25 июня. Электронные системы помощи водителю могут быть опасными. По словам экспертов Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS), многие автовладельцы или не понимают функции таких помощников, или неверно трактуют их сигналы.

Как отметили автоэксперты, самым опасным признан комплекс Tesla Autopilot. Выяснилось, что из-за такого названия большинство водителей считают его полноценным автоматическим пилотом, благодаря которому можно смело заниматься своими делами, пишет портал «Автоновости дня».

В реальности помощник американской компании Tesla советует водителю держать руки строго на руле и не отвлекаться на посторонние вещи во время вождения.

Отмечается, что обратная ситуация наблюдается с функцией Super Cruise в автомобилях Cadillac. Помощник «по умолчанию» позволяет ездить, не держа руки на руле. Однако знают об этом лишь 27% водителей.

Помимо этого, скрытую опасность может нести адаптивный круиз-контроль с функцией Drive Pilot от Mercedes-Benz. При активации этой системы транспортное средство начинает автоматически подстраивать свою скорость под скорость машины, которая следует впереди, но когда последняя сворачивает, водители просто теряются.

Так, IIHS назвал два основных фактора, на которые необходимо обратить внимание автомобильным концернам. Во-первых, речь идет о системах, которые сбивают с толку водителей из-за своих названий. Во-вторых, компании должны быть в курсе того, что многие водители не понимают, как пользоваться smart-системами и помощниками.

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