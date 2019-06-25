Москва, 25 июня. Нештатная ситуация произошла с двигательной установкой пилотируемого корабля «Союз МС-11» при возвращении экипажа с Международной космической станции на Землю. Об этом рассказали в пресс-службе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

NASA сообщило о нештатной ситуации с двигателем «Союза». Как уточнили в ведомстве, она не повлияла на спуск с орбиты. Во время трансляции, которая велась на сайте управления, комментатор заявил, что после выполнения маневра для схода корабля «Союз МС-11» с орбиты произошел отказ основного коллектора. Была нарушена работа комплекта топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки космического корабля. Автоматически работа была переведена на резервный коллектор. Таким образом, неполадка не повлияла на спуск «Союза МС-11» с орбиты.

На Землю после семи месяцев нахождения на МКС вернулись россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

11 октября произошла авария с ракетой «Союз-ФГ», которая не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем для МКС. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали — они спустились на Землю в спасательной капсуле. Во время расследования выяснилось, что причиной неполадок стал сбой в работе сопла увода бокового блока первой ступени ракеты, которое не открылось.

Также сообщалось, что суточный рацион питания российских членов экипажа Международной космической станции подорожал за последние годы в два раза. Об этом рассказал директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский.

По словам эксперта, цена продуктов, которые ежедневно употребляет один космонавт, превышает 30 тысяч рублей. Добровольский уточнил, что стоимость продуктового набора космонавта — 30–35 тысяч, тогда как в 2010 году она была 15 тысяч рублей. Специалист добавил, что космонавты едят продукты из основного рациона, который для них составляют медики. Кроме того, они могут употреблять продукты из дополнительного набора, в который входят «лакомства»: колбаса, кетчуп или конфеты. Дневной рацион рассчитан на три тысячи килокалорий: две тысячи из них приходятся на основной рацион и одна тысяча килокалорий — на дополнительный.

Добровольский также рассказал, как составляется меню космонавтов. Ежедневно космонавты с МКС передают пожелания относительно питания. Еженедельно специалисты проводят совещания и дорабатывают рацион, исходя их пожеланий экипажа. Новые продукты могут доставить на станцию грузовиком «Прогресс» или новым экипажем на корабле «Союз». Таким образом, космонавты едят каши, различные супы, на второе — свинину, говядину, птицу или рыбу. Из овощей и фруктов: лимоны, яблоки, грейпфруты, помидоры и чеснок.