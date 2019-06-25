Москва, 25 июня. Член бюджетного комитета Госдумы Виктор Зубарев предложил разработать стратегию подготовки рабочих кадров, которая будет включать прохождение производственной практики для старшеклассников.

Согласно тексту обращения, кроме того, предполагается распределение целевого обучения от предприятий на колледжи и техникумы, а также рекламные кампании в поддержку выбора рабочих профессий с участием популярных блогеров.

Как пишет РИА Новости, депутат предложил пересмотреть федеральные и региональные принципы профессиональной ориентации в поддержку среднего специального образования. Он призвал создать стратегию подготовки рабочих кадров на 2020-2025 годы. В рамках этой программы производственную практику для старшеклассников могут ввести в России .

Ранее были названы самые востребованные профессии в Крыму. Отмечается, что представители рабочих профессий больше всего нужны в Симферополе, Керчи, Ялте и Евпатории.

В сельских районах нужны медики, педагоги, работники социально-культурной сферы. С началом курортного сезона становятся востребованными профессии, связанные с туризмом. Такие вакансии доступны для жителей Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Судака, а также Сакского региона, Бахчисарайского, Черноморского и Ленинского районов.

Кроме того, были названы города Крыма с самыми высокими зарплатами. В столице Крыма средняя зарплата составила 37 474 рубля, в Черноморском районе — 34 928 рублей. Самая низкая зарплата зафиксирована в январе 2019 года (26 345 рублей).

Самые высокие зарплаты в банковском и страховом секторе (105 973 рубля), в органах госуправления (69 672 рубля). Самые низкие — в издательском бизнесе и в полиграфии (18 314 рублей), на производстве одежды (9017 рублей).

Также определены самые популярные у студентов Крыма специальности. В министерстве образования, науки и молодежи Крыма определили самые популярные среди студентов республики специальности. Список возглавили профессии в сфере общественного питания и торговли.

Вторую строчку рейтинга заняли специальности в сфере промышленности — швейное производство, радиоэлектроника, судостроение. Также многие жители Крыма получают образование, связанное с областью автодорожного, железнодорожного и водного транспорта.

В свою очередь области строительства, сельского хозяйства, культуры, медицины и сферы обслуживания большой популярностью среди крымских студентов не пользуются. Как уточнили в министерстве, сейчас в республике работают девять вузов и 37 учреждений среднего профессионального образования.

Позже рассказали, специалисты каких специальностей в России получают самые высокие зарплаты. Как оказалось, в крупных городах выше всего ценят труд водителей, электросварщиков и маркировщиков.