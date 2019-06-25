Двое погибли в результате взрывов в казахском городе Арысь. События дня. ФАН-ТВ

ПАСЕ за возвращение России 9 часов. Столько времени Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждала участие России в июньской сессии. Итог — Москву пригласили в ПАСЕ. Делегаты решили, что основные права стран в ассамблее не могут быть подвергнуты санкциям. Однако были и противники такого решения. Среди них Украина, Латвия, Литва, Грузия, Великобритания. Киев и Лондон вынесли на рассмотрение 200 бессмысленных поправок, чтобы затянуть принятие решения. За восстановление прав России проголосовали представители Норвегии, Исландии, Италии, Сербии, Франции, Германии и других стран. Глава делегации Петр Толстой отметил, что наша страна подаст заявку на подтверждение своих полномочий в Совете Европы 25 июня. Напомним, что права голоса в ПАСЕ Россию лишили в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. В ответ Москва приостановила свою работу в Совете Европы и перестала платить членские взносы.

В Арыси продолжаются взрывы боеприпасов В районе казахского города Арысь до сих продолжаются взрывы. Пожарным пришлось приостановить тушение огня на складах с боеприпасами. Хлопки в городе прогремели 24 июня. ЧП произошло ранним утром. На одном из арсеналов вспыхнул огонь, после чего начали взрываться боеприпасы. Власти эвакуировали весь город — более 40 тысячи человек. Без жертв не обошлось. Погибли двое, 89 человек госпитализированы.

В Грузии ищут альтернативу для российских туристов В Грузии ищут альтернативные пути для приезда российских туристов. Так глава ассоциации гостиниц и ресторанов республики предложил запустить для наших соотечественников бесплатные автобусы. Согласно идее, они будут ходить до Грузии из ближайших аэропортов соседних стран. «Шаттлы» могут запустить из Баку, Еревана и турецкого Трабзона. Это предложение уже направлено в Минэкономики Грузии. Специалисты отмечают, что убытки республики после того, как закроется небо между нашими странами, могут достичь 750 млн долларов. Напомним, запрет на полеты россиян в Грузию вступит в силу 8 июля. Это необходимо для безопасности наших соотечественников. Ограничения связаны с последними русофобскими настроениями в республике.