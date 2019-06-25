Ростовская полиция сняла двух дебоширов с самолета, следовавшего в Москву

Ростов-на-Дону, 25 июня. Двоих москвичей сняли с рейса в ростовском аэропорту «Платов» за нецензурную брань и агрессию. Об этом заявила во вторник официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Как отметила спикер ведомства, в дежурную часть линейного отдела МВД в воздушной гавани «Платов» в Ростове-на-Дону поступило сообщение о том, что экипажу пассажирского лайнера, который готовится к вылету в российскую столицу, нужна помощь сотрудников полиции​​​.

«Прибывшим на место сотрудникам командир воздушного судна (КВС) сообщил, что на борту лайнера двое пассажиров ведут себя агрессивно, выражаются в адрес бортпроводника грубой нецензурной бранью и на его неоднократные замечания не реагируют», — заявила Волк.

Отмечается, что дебоширами оказались москвичи в возрасте 30 и 33 лет.

Спикер ведомства также добавила, что оба россиянина были доставлены в дежурную часть ЛО МВД в ростовском аэропорту.

В отношении мужчин возбуждено дело по статье «Хулиганство».

Ранее комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законодательный проект о применении специальных средств сдерживания против дебоширов в пассажирских самолетах.