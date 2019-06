Вашингтон, 25 июня. Звезды Голливуда Закари Куинто, Алисса Милано и Майкл Шэнно разыграли пьесу по мотивам провального расследования бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает New York Post.

Пьеса Роберта Шенккана называется The Investigation: A Search for the Truth in Ten Acts («Расследование: поиск правды в десяти актах»). Спектакль показали в прямом эфире в 21.00 по местному времени (04.00 по Москве).

Продолжавшееся более двух лет провальное расследование Мюллера о якобы «вмешательстве» России в выборы в США не смогло найти ни одного доказательства «связи» между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Москвой.

«Расследованием» занимались 40 агентов ФБР и 19 следователей на деньги американских налогоплательщиков. В докладе насчитывается 448 страниц. В общей сложности, на деятельность Мюллера было потрачено 35 млн долларов. Но факт «сговора» Трампа с Москвой, о котором некоторые СМИ писали с 2016 года не был подтвержден.

В России неоднократно заявляли, что не вмешивались во внутренние дела других стран и не намерены этого делать в дальнейшем. Провальное расследование Мюллера, который был вынужден признать, что так называемого «сговора» в действительности не было, вызвало ироничную реакцию президента РФ Владимира Путина. Глава государства связал «расследование» с кризисом политической системы в Соединенных Штатах. Он пошутил, что заявивший об отсутствии «российского заговора» бывший теперь Мюллер сам может стать фигурантом уголовного дела.

Напомним, адвокат принадлежащей Евгению Пригожину компании «Конкорд», Эрик Дюбелье, потребовал привлечь к уголовной ответственности затеявшего провальное расследование о якобы «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года спецпрокурора Роберта Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра к уголовное ответственности.

Заместитель генпрокурора США Род Розенстайн после этого направил Трампу письмо с прошением об отставке. Сам Мюллер в конце мая заявил, что официально закрывает свой офис и покидает министерство юстиции.