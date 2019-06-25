Власти Казахстана пообещали быстро восстановить пострадавший от взрывов на арсенале город

Нур-Султан, 25 июня. Пострадавший от мощных взрывов боевых припасов населенный пункт Арысь в Казахстане будет восстановлен в самое ближайшее время. Об этом заявил во вторник глава правительства республики Аскар Мамин.

По словам премьера, на восстановительные работы выделят денежные средства, а со стороны кабинета министров будет оказано необходимое содействие.

«Мы восстановим Арысь в кратчайшие сроки», — заверил он во время заседания правительства.

В настоящее время речь идет о нескольких поврежденных зданиях, в городе повреждены линии электропередач (ЛЭП), разбиты окна и двери в некоторых жилых домах.

Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что на военном складе рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тыс. граждан, 24 июня утром произошло возгорание, повлекшее взрывы боеприпасов.

Два человека погибли в результате происшествия, 165 обратились за медицинской помощью, из них 89 человек были доставлены в больницы.

Власти эвакуировали жителей города. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.