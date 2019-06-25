Пожар произошел в строящемся детском саду в Красноярске

Красноярск, 25 июня. В жилом микрорайоне «Белые росы» в здании строящегося детского сада случился пожар.

Возгорание произошло 25 июня. Из здания начал подниматься черный едкий дым, вскоре он затянул всю стройплощадку. На тушении работали три пожарные машины, сообщает «Сибирское Агентство Новостей». К настоящему времени возгорание потушено, погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

По данным местных СМИ, детский сад на улице Карамзина начали строить в 2018 году. Объект рассчитан на 190 мест, его открытие запланировано на текущий год.