МВД сообщило о приостановке тушения склада в Казахстане

Нур-Султан, 25 июня. Работы по ликвидации пожара на складе с боеприпасами, расположенном на юге Казахстана, временно приостановлены из-за непрекращающихся взрывов. Об этом сообщил во вторник глава министерства внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

«В связи с тем, что взрывы на складах до этого момента продолжаются, пока работа по тушению склада приостановлена, но сегодня в течение дня с министерством обороны мы продолжим эту работу», — уточнил он во время заседания правительства.

Тургумбаев также добавил, что в городе работают 23 пожарных расчета, которые локализовали пожары в 19 жилых домах и девяти хозяйственных постройках.

Напомним, ранее пресс-служба оборонного ведомства Казахстана сообщила, что на арсенале неподалеку от города Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник днем произошел сильный пожар, после чего на складе начались взрываться боеприпасы​​​. Власти города эвакуировали жителей.

Возбуждено уголовное дело. На место происшествия экстренно вылетел президент Токаев. В результате два человека погибли, 165 обратились за помощью к врачам.