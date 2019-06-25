Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Количество погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек

772
0 Оставить комментарий

Количество погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек

Нур-Султан, 25 июня. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин рассказал о втором погибшем в результате взрывов хранившихся на военном складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области.

По его словам, погибли один военнослужащий и один гражданский. Мамин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Серия взрывов в складском помещении воинской части произошла утром 24 июня. Региональные области объявили в Туркестанской области режим чрезвычайной ситуации и эвакуировали жителей города Арысь, население которого составляет почти 45 тысяч человек.

Всего в результате происшествия за медицинской помощью обратились 165 человек. В реанимации находятся 15 пострадавших.

infox - new
Автор: Константин Терехов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров