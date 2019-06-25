Количество погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек

Нур-Султан, 25 июня. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин рассказал о втором погибшем в результате взрывов хранившихся на военном складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области.

По его словам, погибли один военнослужащий и один гражданский. Мамин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Серия взрывов в складском помещении воинской части произошла утром 24 июня. Региональные области объявили в Туркестанской области режим чрезвычайной ситуации и эвакуировали жителей города Арысь, население которого составляет почти 45 тысяч человек.

Всего в результате происшествия за медицинской помощью обратились 165 человек. В реанимации находятся 15 пострадавших.