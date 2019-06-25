Бурджанадзе рассказала, что мешает Грузии наладить отношения с Россией

Тбилиси, 25 июня. Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе высказала мнение, что Москве и Тбилиси будет сложно восстановить отношения из-за недальновидности грузинских властей.

«Из-за недальновидности наших властей быстро вернуть сейчас российско-грузинские отношения не на удовлетворительный, но хотя бы на тот уровень, который был неделю назад, будет крайне сложно», — заявила Бурджандзе в беседе с журналистами «Известий».

По ее словам, для восстановления отношений нужно будет «очень серьезно работать».

Политик считает, что происходящие в стране события связаны с «антироссийской истерией», которая «подогревается американскими спецслужбами». По ее мнению, с протестами связаны силы, подконтрольные экс-президенту страны Михаилу Саакашвили.

«Саакашвили играет не только в свою игру, он действует в интересах американских спецслужб. Этот человек пойдет на все — даже на внутреннюю дестабилизацию», — подчеркнула Бурджанадзе.

По ее мнению, грузинские власти опасаются выступать против антироссийской истерии, поскольку бояться «обидеть своих прозападных патронов», а также соревнуются с Саакашвили на тему своей «прозападности». Она отметила, что в стране было сделано все, чтобы протест был повернут в русло антироссийской истерии.

«Саакашвили пытается выжать максимум из этого протеста и будет делать все, чтобы антироссийская истерия была главной направляющей грузинской политики», — заявил Бурджанадзе.

По ее словам, глава российской делегации Сергей Гаврилов совершенно ни при чем.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались массовые протесты. Формальным поводом стало участие российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Глава делегации Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента и произнес речь на русском языке. После этого в здание парламента ворвались радикалы. Они потребовали, чтобы российская делегация покинула Грузию, и облили Гаврилова водой.

Позже оппозиция вышла на митинг в центре грузинской столицы. Они потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури, а затем снова начали штурмовать парламент. У протестующих были антироссийские лозунги.

По некоторым данным, к беспорядкам в грузинской столице могут быть причастны США. На территории Грузии работает Агентство США по международному развитию и американский фонд «Свободная Россия». Их деятельность носит антироссийский характер.

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о подготовке встречи между премьером страны Зурабом Абашидзе и замглавы МИД РФ Григорием Карасиным, сообщает телеканал «360».