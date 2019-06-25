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Полиция Казахстана задержала трех мародеров эвакуированном после ЧП городе

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Полиция Казахстана задержала трех мародеров эвакуированном после ЧП городе

Нур-Султан, 25 июня. Полиция казахстанского города Арысь задержала трех человек, которых подозревают мародерстве. Об этом сообщает глава МВД страны Ерлан Тургумбаев.

По его словам, в городе совершены два преступления: разграблен один магазин и произошла кража в жилом доме. Он подчеркнул, что в городе работают 75 нарядов полиции для предотвращения краж и похищений.

Напомним, недалеко от населенного пункта Арысь произошли взрывы на складе боеприпасов в воинской части. Сначала на одном из арсеналов начался пожар, затем огонь добрался до боеприпасов, сообщает телеканал «360».

Погибли два человека, в больницы обратились 165 человек, 89 из них были госпитализированы. 15 пострадавших находятся в реанимации. Власти приняли решение эвакуировать город. В нем проживет почти 45 тысяч человек. На место ЧП вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Автор: Борис Николаев
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