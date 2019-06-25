Российские туристы смогут получать путевки в электронном виде

Москва, 25 июня. Заключенные онлайн договоры в туристической сфере признаются в России равнозначными подписанным собственноручной подписью заказчика бумажным документам. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 25 июня.

Теперь через личные кабинеты на ресурсах турфирм можно будет и подавать заявки, и заключать договоры. Туроператоры должны будут за свой счет создавать личные кабинеты без необходимости использовать специальное программное обеспечение. Доступ к ним для туристов также сделают бесплатным.

В заявке нужно будет указать наименование организации и идентификационный номер налогоплательщика (если заказчик юрлицо), либо фамилию, имя, отчество, а также номер и вид удостоверяющего личность документа для индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В заявке должен быть указан адрес электронной почты и телефон для связи.

Подписание договора будет происходить с помощью простой электронной подписи — логина и пароля при входе в личный кабинет.

При личном присутствии заказчика данные вносятся в информационную систему турагентом или туроператором. Они же будут обмениваться между собой информацией с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.