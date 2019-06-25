Таксист избил клиента за фокус в Новосибирске

Новосибирск, 25 июня. МВД по Новосибирской области проводит проверку в отношении таксиста, который якобы избил иллюзиониста за показанный фокус.

Как сообщают в полиции региона, в данный момент проводится проверка поступившей информации о нанесении побоев пассажиру такси, который показал фокус водителю машины.

«Конфликт произошел между водителем такси и пассажиром. В ходе конфликта пассажиру были нанесены побои. Он написал заявление в полицию, указав, что у него сломали телефон. Ситуация произошла якобы из-за того, что пассажир показал фокус. Личность водителя установлена, проводится проверка», — приводит РИА Новости слова источника в МВД по региону.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Новосибирске был избит известный иллюзионист Илья Рогулин. По словам родственницы пострадавшего, он показал фокус таксисту, достав визитку из телефона. После этого водитель остановил машину, достал пассажира, схватив его за шею, заламывал руку и прижимал лицо к асфальту.