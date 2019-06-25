Названы самые полезные для здоровья человека сорта рыбы

Москва, 25 июня. Специалисты рассказали, какие сорта рыбы наиболее полезны для здоровья человека.

Медики отмечают, что диетическими считаются тунец и треска. Рыба этих видов богата белком, углеводами и жирами. Употребление в пищу трески, к тому же, способствует улучшению метаболизма и снижению уровня холестерина в крови.

Палтуса специалисты назвали хорошим источником аминокислот, виляющим на выработку меланина и серотонина. Мясо лососевых видов рыб богато аминокислотами, которые помогают сохранить красоту волос, ногтей и кожи. Сома специалисты советуют есть детям. Особенно тем, у кого есть проблемы с пищеварением.

Также среди рыбы с полезными для организма человека свойствами ученые назвали укрепляющую иммунитет камбалу и способного восстановить дефицит серы и кальция в организме карпа. Последний будет особенно полезен людям, которые планируют похудеть.

Ранее телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева назвала средиземноморскую диету лучшей в мире. Она отметила, что еда является своего рода наркотиком, с которым сложно бороться, а спорт, по словам телеведущей, не особо помогает в похудении.

Малышева отметила, что в одном научном исследовании, ученые проанализировали 41 диету, по критериям скорости похудения, долговременности сохранения итога и влиянию на здоровье. Первую строчку в составленном экспертами рейтинге заняла средиземноморская диета, которая включает в ежедневный рацион более килограмма зелени. Телеведущая уточнила, что в диету также входят бобовые, крупы, рыба, морепродукты и оливковое масло. Красное мясо есть не запрещено, но лучше ограничивать его количество в рационе.