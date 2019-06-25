Британский автомеханик установил рекорд скорости на тракторе

Лондон, 25 июня. Британский автомеханик, гонщик и телеведущий Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час.

Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час. Трактор JCB Fastrac, на котором Мартин разогнался до рекордных показателей, оснащен 7,2-литровым шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью в тысячу лошадиных сил. Инженеры компании Williams Advanced Engineering слегка доработали сельхозмашину, уменьшив ее вес и улучшив аэродинамику.

Заезд проходил на аэродроме «Элвингтон» в восточной части Англии.

«Это был отличный день с JCB в Элвингтоне, грамотная работа с грамотными инженерами. Трактор чувствовал себя уверенно на взлетно-посадочной полосе», — рассказал Мартин.

Отметим, предыдущий рекорд скорости среди тракторов был установлен весной 2018 года, когда гонщик из команды Top Gear разогнал сельхозмашину до 140 километров в час.

Гай Мартин, установивший рекорд скорости на тракторе, участвует в гонках с 17-летнего возраста. Всемирную известность ему принесла гоночная серия TT Isle of Man. Параллельно Мартин занимается велоспортом, пишет книги и ведет телевизионные программы. Несмотря на звездный статус, в свободное время он продолжает работать автомехаником. В 2015 году Мартин рассматривался в качестве соведущего известного автомобильного шоу Top Gear.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что игрок сборной Венесуэлы по футболу поставил рекорд во время матча Кубка Америки, забив гол на 75 секунде.