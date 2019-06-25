Жители города Дарайя в пригороде Дамаска в Сирии начали восстанавливать дома

Дамаск, 25 июня. Мэр города Дарайя Шуфи Халасиф рассказал журналистам о работе по восстановлению инфраструктуры.

По словам Халасифа, в город возвращаются его жители, бежавшие в годы войны. Власти Сирии выделяют беженцам средства на восстановление разрушенного жилья.

«Мы оцениваем тот ущерб, который причинила война. Если дом или квартиру можно восстановить, то выделяем деньги на ремонт. Сумма вполне покрывает все расходы на стройматериалы — это все предусмотрено в бюджете. Так что тем, кто только думает о возвращении, беспокоиться не о чем», — приводит слова мэра ТАСС.

До войны Дарайя был одним из самых благоустроенных населенных пунктов в пригородах Дамаска, здесь проживали около 250 тысяч человек. Сегодня улицы города практически пустые, большинство домов разрушены в ходе боевых действий.

Люди потянулись в родные места не сразу после окончания боев. Сначала местным властям пришлось решить непростую задачу по восстановлению энергоснабжения и водопровода. В город приехали около 200 семей. Многие мужчины возвращаются в одиночку, чтобы подготовить все для переезда родных. Один из них — Ахмад Баней, который старается поскорее закончить ремонт.

«Все приходится делать заново, здесь все было разгромлено. Вы видели соседние квартиры. Вот в таком состоянии была и моя, но уже провели электричество, восстановили водопровод. Спасибо соседям, помогают, потом я буду им помогать», — говорит Баней.

Две торговые точки, открывшиеся в городе, удовлетворяют самые насущные нужды жителей. Одна из них — это мастерская по изготовлению дверей, вторая — строительный магазин.

«Наиболее востребованы баки для воды, на втором месте — все, что связано с электрикой, ну а потом все остальное — инструменты, краски, шпатлевка. Быстро все раскупают, приходится каждый день ездить в Дамаск за товаром», — рассказал владелец магазина Хасан Орани.

В восстановлении города помогают профессиональные бригады строителей из Дамаска. Одна из них заканчивает ремонт популярного в прошлом кафе.

«Здесь откроется первый ресторан в городе. Хозяин надеется принять посетителей уже в воскресенье, а мы отправимся дальше. Здесь очень много работы для моей бригады», — сообщил бригадир Фатми Абу Шмай.

В прошлом году над восстановлением энергоснабжения в городе работали около тысячи человек. Сейчас практически все закончено, осталось запитать всего несколько кварталов.

Напомним, война в Сирии началась в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление разрушенных поселков и городов, а также возвращение беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.