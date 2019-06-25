ЦИК Украины отказал журналисту Шарию в регистрации на выборах в Раду

Киев, 25 июня. ЦИК Украины отказал в регистрации кандидату в депутаты, оппозиционному журналисту и блогеру Анатолию Шарию на досрочных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает телеканал NewsOne cо ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Решение связано с тем, что Анатолий Шарий не проживал на Украине в течение последних пяти лет. В ЦИК подчеркнули, что документы и материалы, которые предоставил журналист, не дают основания для установления его факта проживания на Украине. Шарий с 2012 года живет в Евросоюзе.

6 июня журналист заявил, что министерство юстиции Украины зарегистрировало «Партию Анатолия Шария». Он пояснил, что если партия пройдет в парламент, то «это будет самое веселое событие после избрания Зеленского событие».

Шарий известен своей критикой политики пятого президента Украины Петра Порошенко. В конце января 2019 года журналист анонсировал акцию «Извинись перед Шарием», в начале марта Петр Порошенко на встрече с избирателями в Запорожье сорвал с девушки шапку, после вопроса, почему он преследует Анатолия Шария. Во время президентской компании журналист поддерживал шоумена Владимира Зеленского.

Напомним, что второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. На них победил Владимир Зеленский, набравший более 70% голосов. Петр Порошенко заявил, что не уйдет из политики, он переименовал свою партию «Блок Петра Порошенко» в «Европейскую солидарность» и объявил об участии в парламентских выборах, сообщает «Газета.ru».