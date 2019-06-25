Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Проектирование перспективного военного транспортника начинается в России

55
0 Оставить комментарий

Проектирование перспективного военного транспортника начинается в России

Москва, 25 июня. Авиационный комплекс имени Ильюшина начинает научно-исследовательские работы (НИР) по проекту перспективного авиационного комплекса транспортной авиации ПАК ВТА. Об этом заявил генеральный директор компании Юрий Грудинин.

«В настоящее время ПАО «Ил» приступает к выполнению НИР ПАК ВТА. Изучаем и советский, и мировой опыт, чтобы подойти к эскизному проектированию системно. Будет ли в его основе Ил-106 или это будет совершенно новый оригинальный проект, определит результат данной работы и наш заказчик — министерство обороны РФ», — цитирует Грудинина РИА Новости.

Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов ранее сообщал, что призванный заменить Ан-124 «Руслан» новый перспективный военный транспортник Ил-106 будет создан в 2025-2026 годах. Проект самолета появился еще в прошлом веке, но в 1990-2000-х годах работы по нему были «вялотекущими».

В настоящее время «Алроса», «Волга-Днепр», «Турухан» и другие российские авиакомпании используют разработанный в ОКБ Антонова советский тяжелый транспортный самолет Ан-124. «Руслан» считается самым грузоподъемным среди всех транспортников в мире.

С 1989 года киевское КБ Антонова и одноименное госпредприятие вошли в состав концерна «Антонов». Тем не менее, многие детали для Ан-124 производятся в России. Заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» Сергей Омельченко заявил, что самолет невозможно собрать без российского участия.

Представитель «Укроборонпрома», добавил, что на завершающем этапе находится разработка полностью украинской электронной составляющей самолета. Если инженеры и конструкторы «Антонова» одобрят нововведения, то якобы уже в этом году может начаться разработка Ан-124, в котором не будет российских деталей. 

infox - new
Автор: Константин Терехов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров