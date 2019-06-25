Проектирование перспективного военного транспортника начинается в России

Москва, 25 июня. Авиационный комплекс имени Ильюшина начинает научно-исследовательские работы (НИР) по проекту перспективного авиационного комплекса транспортной авиации ПАК ВТА. Об этом заявил генеральный директор компании Юрий Грудинин.

«В настоящее время ПАО «Ил» приступает к выполнению НИР ПАК ВТА. Изучаем и советский, и мировой опыт, чтобы подойти к эскизному проектированию системно. Будет ли в его основе Ил-106 или это будет совершенно новый оригинальный проект, определит результат данной работы и наш заказчик — министерство обороны РФ», — цитирует Грудинина РИА Новости.

Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов ранее сообщал, что призванный заменить Ан-124 «Руслан» новый перспективный военный транспортник Ил-106 будет создан в 2025-2026 годах. Проект самолета появился еще в прошлом веке, но в 1990-2000-х годах работы по нему были «вялотекущими».

В настоящее время «Алроса», «Волга-Днепр», «Турухан» и другие российские авиакомпании используют разработанный в ОКБ Антонова советский тяжелый транспортный самолет Ан-124. «Руслан» считается самым грузоподъемным среди всех транспортников в мире.

С 1989 года киевское КБ Антонова и одноименное госпредприятие вошли в состав концерна «Антонов». Тем не менее, многие детали для Ан-124 производятся в России. Заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» Сергей Омельченко заявил, что самолет невозможно собрать без российского участия.

Представитель «Укроборонпрома», добавил, что на завершающем этапе находится разработка полностью украинской электронной составляющей самолета. Если инженеры и конструкторы «Антонова» одобрят нововведения, то якобы уже в этом году может начаться разработка Ан-124, в котором не будет российских деталей.