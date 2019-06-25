«Союз МС-11» с экипажем МКС приземлился в Казахстане

Москва, 25 июня. Космический корабль «Союз МС-11» с тремя членами экипажа совершил успешную посадку в 140 км юго-восточнее города Жезказган.

На борту находились космонавт Олег Кононенко и астронавты Энн Маклейн из NASA и Давид Сен-Жак из Канадского космического агентства, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Для обеспечения безопасности посадки были задействованы 12 вертолетов Ми-8, которые доставили медицинскую бригаду и необходимое оборудование, а также два самолета Ан-12 и Ан-26. Экипаж самолета Ан-26 передал координаты капсулы после того, как засек сигналы радиомаяков, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Ранее экипаж успешно перешел на борт «Союза МС-11», закрыв переходные люки на МКС. Он облачился в скафандры и перешел в спускаемый аппарат. Позже в Центре управления полетами сообщили, что корабль включил двигатели на торможение и начал спуск с околоземной орбиты.

Около 5.38 у спускаемого аппарата «Союз МС-11» раскрылся парашют, затем корабль приземлился.

Напомним, что на околоземной орбите остались работать космонавт Алексей Овчинин, который после ухода Кононенко стал старшим и теперь командует станцией, а также астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук.

Кононенко, Макклейн и Сен-Жак находились на МКС с декабря 2018 года. За это время было осуществлено пять выходов в открытый космос: два раза по российской программе и три раза по американской, сообщает «Газета.ru».