Сталлоне раскритиковали за «коммерческое» фото с фанатами

Москва, 25 июня. Известного актера Сильвестра Сталлоне раскритиковали за участие в мероприятиях, в ходе которых с фанатов берут деньги за фото со звездой.

Как пишет издание The Independent, на мероприятиях An Experience with…, которые пройдут в ряде городов Великобритании, запланированы интервью со Сталлоне, а также аукционы по продаже памятных вещей из известных фильмов с его участием.

Кроме того, посетители смогут сфотографироваться со звездой. Вот только обойдется это ни много ни мало, а в 849 фунтов стерлингов! Но даже за эту сумму все желающие не смогут сделать заветное фото — таких будет не более десяти человек. Тем же, кому «прайс» не по карману, будет предложено запечатлеться на память со звездой вместе с другими поклонниками — «общее» фото обойдется в 745 фунтов.

Объясняя столь высокие расценки, организаторы сетуют, что такую известную персону привезти в Великобританию «дорого», а «качество стоит денег».

Ранее стало известно, что в сентябре нынешнего года на экраны выйдет очередной фильм со Сталлоне — продолжение легендарного боевика «Рэмбо», участие в съемках которого когда-то сыграло важную роль в карьере актера.

По сюжету фильма, Рэмбо, которого не пощадили годы, пытается вести тихую жизнь на собственном ранчо где-то в американской глубинке, но этому мешают бандиты из мексиканского наркокартеля. Преступники нападают на ранчо и похищают внучку подружки героя, после чего тому остается лишь снова взяться за оружие — в арсенале Рэмбо, как всегда, не только огнестрельные «стволы», но и армейский нож, и, конечно же, боевой лук.

Режиссером боевика выступил Адриан Грюнберг. В работе над сценарием принимал участие сам Сталлоне в соавторстве с Мэттью Сирюльником и Дэвидом Мореллом. Мировая и российская премьеры фильма намечены на 19 сентября.

Как пишет «Газета.ру», в мае Сталлоне заявил, что станет продюсером римейка корейского гангстерского боевика «Гангстер, коп, дьявол».