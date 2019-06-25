Синпотик рассказал, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Москва, 25 июня. Самыми жаркими днями лета в средней полосе бывают 31 июля и 1 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что продолжительность светового дня начнет сокращаться с конца июня. Особенно сильно это будет заметно в середине июля. Но самые жаркие дни лета еще впереди.

«Но по климату самые жаркие дни в средней полосе — это 31 июля и 1 августа. А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа», — цитирует Вильфанда «Российская газета».

У моря наиболее теплое время года приходится на август. В Сочи, Анапе, Владивостоке, Ялте и многих других прибрежных городах особенно жарко будет во второй половине последнего летнего месяца. С 10 сентября начнется «бархатный сезон», когда температура воды и воздуха будут примерно одинаковыми. Специалисты считают этот период наиболее комфортным для отдыха.

«Нас еще ждет много теплых прекрасных дней впереди, так что не будем думать о том, что мы вновь начали приближаться к зиме», — призвал синоптик.

Ранее завлаборатории Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что прохладная погода придет в Россию с 24 июня, в центральных областях столбики термометров покажут до 26 градусов. Осадков не прогнозируется. Уже во вторник температура воздуха понизится до 23 градусов тепла, к середине недели она опустится до 21 градуса тепла. В некоторых областях страны будет 18-21 градус тепла.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидаются ливни с грозами. На юге России начнется сезон дождей, но в Сибири будет тепло.