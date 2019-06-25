«Союз МС-11» начал спуск с орбиты

Королев, 25 июня. Космический корабль «Союз МС-11» с тремя членами экипажа: Олегом Кононенко (Роскосмос), Энн Макклейн (NASA) и Давидом Сен-Жаком (Канадское космическое агентство) начал спуск с околоземной орбиты.

«Есть включение двигателей корабля «Союз МС-11» на торможение», — заявили в ЦУП.

Ранее экипаж перешел с МКС на борт космического корабля, облачился в скафандры и сел в спускаемый аппарат. Покидающие МКС члены экипажа попрощались со своими коллегами. На околоземной орбите остаются работать космонавт Алексей Овчинин, которому Кононенко передал командование станцией, и астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук.

Авиационная группа Центрального военного округа в составе вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-12 и Ан-26 вылетели к месту посадки корабля «Союз-МС-11», сообщили в пресс-службе ЦВО.

Два вертолеты выдвинулись с аэродрома «Байконур», еще два — из Караганды. Также из Жезказгана вылетели 8 вертолетов Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26. Отмечается, что вертолеты доставят на место посадки необходимое оборудование, а также медицинскую бригаду. Планируется, что капсула приземлится в 140 км юго-восточнее города Жезказган в 5.49.

«Координаты капсулы передал самолет Ан-26, который засек сигналы радиомаяков», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прибыли на МКС в декабре 2018 года. За это время станция приняла беспилотный корабль Crew Dragon, а также три грузовых корабля. Астронавты и космонавты пять раз выходили в открытый космос: два раза по российской программе, три раза — по американской.

Ранее стало известно, что Россия подняла цены на перевозку для американских астронавтов в «Союзах», об этом сообщает телеканал «360».