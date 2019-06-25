Женщина рассказала об отравителе, действующем в центре Москвы

Москва, 25 июня. Женщина рассказала, что стала жертвой грабителя, предложившего ей попить газировки на Чистых прудах в Москве.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката пострадавшей Алексея Прянишникова, инцидент произошел на Чистых прудах в Москве, когда незнакомец предложил попить женщине и ее знакомому лимонад.

«Они гуляли, насколько я понял, в сторону пространства «Яма» (неофициальное название пространства на Хохловской площади в Москве — прим. ФАН) передвигались. Подошел один знакомый, а потом к ним присоединился посторонний человек», — сообщил адвокат.

Незнакомец вел себя непринужденно и не вызывал никаких подозрений, а потом предложил компании попить «Фанты» из бутылки, которая была у него в руках.

«Протянул бутылку, и, собственно говоря, это последнее, что они помнили. Следующее, что они помнят, это то, что проснулись в больнице», — сказал Прянишников.

Пострадавшая сообщила, что тревогу забила пара, которая проходила мимо. Очевидцы увидели, что на земле лежат молодые люди, а еще один человек суетится над ними. Они поинтересовались, что происходит, после чего незнакомец заволновался и сообщил, что лежат его пьяные друзья, а он собирает вещи, чтобы не их не украли. Случайные свидетели насторожились и вызвали полицию.

«Молодые люди находились в больнице, состояние было тяжелое, у одной из потерпевших констатирована была кома в течение почти трех суток. В качестве причин названо отравление неким психотропным веществом», — сообщил Прянишников.

В московской полиции не подтвердили информацию об умышленном отравлении людей в центре столицы. Между тем The Village сообщает о двух с половиной десятках подобных случаев, произошедших в течение двух месяцев. Издание утверждает, что предполагаемого преступника задерживали по подозрению в краже, но затем отпустили под подписку о невыезде. Сообщается, что свои преступления «отравитель» совершает в районе Чистых прудов, парка «Горка» и общественного пространства «Яма», предлагая жертвам различные напитки.

Ранее «Газета.ру» рассказала, что отравитель, якобы действующий в центре Москвы, может представляться Азаматом, Мурадом или Анваром.