Российские ученые будут искать метан на Марсе с помощью спектрометра

Москва, 25 июня. Российские ученые попытаются обнаружить метан на Марсе с помощью российского прибора, который установлен на европейском марсианском орбитальном аппарате. Об этом рассказал руководитель отдела физики планет Института космических исследований РАН Олег Кораблев журналистам РИА Новости.

Ранее специалисты NASA зафиксировали с помощью марсохода Curiosity огромное количество метана в кратере Гейла — 21 частицу на млрд. По мнению ученых, это может говорить о существовании на этой планете жизни.

По словам Олега Кораблева, российский спектрометр не мог с апреля 2018 года зафиксировать метан в атмосфере Марса. Его концентрация не превышает уровень в девять частиц на триллион, что в 2 раза меньше, чем измерения американских специалистов. Он подчеркнул, что для российских ученых это пока является «загадкой».

«Теперь мы ждем новых данных, полученных одновременно или после этого измерения Curiosity», — заявил Кораблев.

Он высказал предположение, что такая концентрация метана может быть из-за локального выброса из кратера. Он подхватывается глобальной циркуляцией и разносится по всей планете, считает ученый.

Кораблев заявил, что российский аппарат TGO сможет провести измерения рядом с кратером Гейла в конце 2019 — начале 2020 года.

Ранее специалисты NASA нашли на Марсе след от мощного взрыва. Кратер был обнаружен с помощью орбитального разведчика NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Его след диаметром 15 метров появился в результате столкновения планеты с другим небесным телом, считают ученые, сообщает телеканал «360».

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