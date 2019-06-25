Российских туристов в Грузии хотят привлечь бесплатными «шаттлами»

Тбилиси, 25 июня. Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить бесплатные автобусы для туристов из РФ.

Инициатива Алавердашвили состоит в том, чтобы дать возможность российским туристам бесплатно добраться до Грузии из ближайших аэропортов в соседних странах. Отельер предлагает запустить «шаттлы» из Баку, Еревана и турецкого Трабзона — с соответствующим предложением он обратился в грузинское Минэкономики и к представителям туристического сектора страны, планируя подключить к решению вопроса также МИД Грузии.

«Основная тема следующая: чтобы в ближайших аэропортах были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию», — сообщил Алавердашвили в эфире грузинского Первого канала.

Он рассказал, что многие владельцы гостиниц и представители грузинских курортов заявляют, что получают звонки от российских туристов с просьбой предоставить альтернативные способы для поездок в Грузию.

«Вторая тема, которую мы обсудили — назначение чартерных рейсов. Некоторые страны уже выразили готовность, среди них Украина и Казахстан», — добавил глава ассоциации.

Алавердашвили подчеркнул, что убытки Грузии после введения ограничений со стороны РФ в текущем сезоне могут достичь суммы в 750 млн долларов.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан РФ на территорию Грузии. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну.

Российско-грузинские отношения обострились 20 июня после того, как в Тбилиси начались акции протеста против участия делегации РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Массовые митинги сопровождались антироссийскими выступлениями и лозунгами, позицию протестующих разделили и грузинские власти.

По мнению экспертов, за «антироссийской истерией» в Грузии могут стоять сторонники бывшего президента страны Михаила Саакашвили, поддерживаемые американскими спецслужбами.

Как пишет «Газета.ру», экс-президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии и обвинил Россию в попытке ослабить грузинскую экономику прекращением авиасообщения.