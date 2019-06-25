Россияне считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности

Москва, 25 июня. Более 80% опрошенных россиян считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ.

67% респондентов считают, что молодежь является наиболее общительной, 60% называют ее спортивной, 82% — ориентированной на материальные ценности. Социологи подчеркивают, что первые два качества называют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, а вторые — 25 и 34-летние граждане. При этом об ориентации молодежи на материальные ценности больше говорят люди в возрасте от 35 до 44 лет.

48% опрошенных называют молодежь активной, 41% респондентов отметили пассивность молодых людей, при этом половина респондентов из этой группы в возрасте 60+. 38% россиян назвали молодых людей высокомерными.

Опрос был проведен 19 июня с участием россиян в возрасте от 18 лет. В нем приняли участие 1600 респондентов.

Ранее представители российской молодежи рассказали социологам о своих страхах, ценностях и целях. Так, для большинства опрошенных ключевыми являются семейные ценности, так считают 74,8% опрошенных. 48,2% респондентов заявили о важности профессиональной самореализации, еще 38,6% считают важным дружбу. Также по данным «Молодой гвардии», среди орошенных 52,3% респондентов хотели бы иметь одного или двоих детей.

Одними из главных приоритетов были названы насыщенная событиями жизнь, путешествия и самореализация. Среди своих страхов молодежь называет возможность не найти себя в будущем, а также не реализовать свой потенциал.