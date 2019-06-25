ВКС РФ получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М

Москва, 25 июня. Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Военно-космическим силам РФ два модернизированных самолета Ил-76МД-М.

Как сообщает РИА Новости, тяжелые транспортные самолеты прошли глубокую модернизацию. Передача двух бортов подразделениям ВКС РФ стала началом запланированной масштабной работы в этом направлении.

«Два Ил-76МД-М передали, еще один находится в высокой степени готовности. Должен быть сдан в 2019-м. Процесс будет вестись и далее согласно предоставлению нам строевых бортов Ил-76МД ВКС России. В этом году планируется первый полет топливозаправщика Ил-78М2 — это модернизация строевых воздушных танкеров», — рассказал гендиректор Авиационного комплекса имени Ильюшина Юрий Грудинин.

В ходе модернизации самолет был оснащен новым пилотажно-навигационным комплексом, соответствующий всем современным требования полетов на российских и международных воздушных трассах. Также на Ил-76МД-М было установлено новое светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, средства обороны и связи. Ресурс двигателей был продлен, благодаря чему срок службы воздушного судна увеличился на 15 лет.

Госконтракт с ПАО «Ил» на глубокую модернизацию военно-транспортных самолетов Ил-76МД и заправщиков Ил-78М был заключен в 2013 году с целью продления ресурса самолетов и оснащения их современным оборудованием.

Отметим, военно-транспортный самолет Ил-76МД предназначен для парашютного и посадочного десантирования личного состава, военной техники, грузов, топлива, контейнеров

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ВКС РФ получили первые два новейших истребителя МиГ-35, до конца года планируется поставка еще четырех машин.