Украина намерена добиваться введения санкций против России в ПАСЕ

Киев, 25 июня. Украинская делегация в ПАСЕ намерена добиваться введения санкций против российской делегации. Об этом заявил ее глава Владимир Ариев.

«Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных», — написал Ариев на своей странице в Facebook.

Ранее он заявлял, что в случае восстановления России в ПАСЕ без всяких условий, украинской делегации будет нечего делать в этой организации.

Напомним, ПАСЕ во вторник до полуночи обсуждала возможность предоставить полномочия российской делегации на июньской сессии. В итоге организация проголосовала за ее возвращение. Россия подала заявку на подтверждения своих полномочий в ПАСЕ.

Ее полномочия можно оспорить, для этого необходимо воспользоваться голосами 30 парламентариев от пяти национальных делегаций. В украинской делегации насчитывается 12 человек.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подверг критике угрозы Украины ПАСЕ в случае возвращения России. Сенатор подчеркнул, что украинская делегация «шантажирует ПАСЕ» своим возможным уходом. По его словам, что такие угрозы «большей части Европы уже порядком надоели».

Напомним, что российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. ПАСЕ рассматривала возможность снять ограничения с российской делегации, однако они так и не были сняты. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ, сообщает «Газета.ru».