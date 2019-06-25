Рейс из Якутии на Сахалин задержали на 10 часов из-за тумана

Южно-Сахалинск, 25 июня. Самолет из Якутии в Южно-Сахалинск прибудет в аэропорт назначения с 10-часовым опозданием из-за сложных метеоусловий.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей южно-сахалинского аэропорта, рейс был задержан на 10 часов из-за сильного тумана.

«Рейс задержан до 20.30 по местному времени (00.30 мск.), по расписанию должен был приземлиться в 10.40 (02.40 мск.)», — рассказали представители аэроузла.

Информации о количестве пассажиров, которые должны были лететь задержавшимся рейсом, пока нет. В этот же день из-за тумана с опозданием на час на Сахалин прилетел самолет из Новосибирска.

Во вторник на Сахалине пасмурная погода, местами идут дожди. В Южно-Сахалинске 12 градусов тепла, ветер слабый, до четырех метров в секунду.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что пассажиры рейса из Новосибирска в Паттайю «устроили бунт» из-за технических проблем с самолетом