Корабль «Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

Москва, 25 июня. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-11», на борту которого находятся участники экспедиции 58/59 Олег Кононенко (Роскосмос), Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство), успешно отстыковался от Международной космической станции и отправился к Земле, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В Центре управления полетами (ЦУП) сообщили, что, по результатам анализа телеметрической информации, процедура расстыковки прошла штатно.

Как уточняет Роскосмос, Кононенко дал команду на открытие крюков «Союза», которые удерживают корабль на станции. Механизм открытия крюков работает 1,5 минуты. Далее срабатывают пружинные толкатели, которые сообщают кораблю скорость на разлет 0,15 м/с.

Пилотируемый корабль «Союз МС-11» отстыковался от МКС и уже находится в автономном полете. Посадка запланирована в 05.49 по московскому времени в 145 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прибыли на МКС в декабре прошлого года. За время из пребывания на станции были приняты беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые корабли «Прогресс МС-11», Cygnus и Dragon. Были выполнены пять выходов в открытый космос: два по российской программе и три — по американской.

Кононенко, 102-й космонавт России, трижды бывал в космосе. Продолжительность трех полетов составила 533 суток. Пять раз он выходил в открытый космос, проведя там в общей сложности 32 часа 13 минут.

В рамках экспедиции 58/59 11-12 декабря вместе с Сергеем Прокопьевым совершил выход в открытый космос продолжительностью 7 часов 45 минут. Второй выход в космос за экспедицию прошел 29–30 мая совместно с Овчининым, продолжительность — 6 часов 1 минута.