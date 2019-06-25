УЕФА получила просьбу оштрафовать грузинскую федерацию за антироссийскую провокацию

Москва, 25 июня. УЕФА следует принять меры в отношении грузинских футбольных клубов, которые провели на прошлой неделе антироссийский флешмоб. Об этом сообщил представитель спортивной структуры, входящей в состав FARE – международной организации, борющейся с расизмом и ксенофобией в европейском футболе.

Представители Sport for all заявили, что санкции должны коснуться в первую очередь Федерации футбола Грузии, которая поддержала выход спортсменов на поле с политическими лозунгами, а те спортсмены, которые приняли участие в провокации, должны быть отстранены от участия в международных турнирах.

Напомним, что в 19-м туре чемпионата Грузии футболисты трех грузинских команд вышли в футболках, на которых было написано, что «20% Грузии оккупировано Россией». Речь идет об Южной Осетии и Абхазии, независимость которых была признана Россией после акта грузинской агрессии в 2008 году.

«В очередной раз мы стали свидетелями ситуации, когда спорт смешивают с политикой. Мы призываем УЕФА отреагировать на случившееся надлежащим образом, поскольку этот демарш лишь способствует нагнетанию негативной атмосферы и разжиганию межнациональной розни. Хотя спорт должен быть объединяющим народы фактором, — приводят «Известия» слова руководителя Sport for all Яниса Кузинса.

Он добавил, что поддержка этой акции со стороны Федерации футбола Грузии (ФФГ) вызывает у него сожаление. Кузинс призвал УЕФА принять меры, чтобы подобные провокации не происходили в будущем. Одним из решение могло бы стать отстранение грузинской команды от квалификации на ЕВРО-2020.