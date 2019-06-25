Белый дом назвал темы встречи Трампа и Путина на саммите G20

Вашингтон, 25 июня. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят контроль над вооружениями, а также ряд других тем. Об этом заявил журналистам представитель администрации США.

По его словам, во время встречи разговор будет посвящен вопросам региональной безопасности. Среди тем: Ближний Восток, Украина и Иран. Президенты также затронут вопросы контроля над вооружениями и улучшения двухсторонних отношений.

«Венесуэла вполне может быть предметом обсуждения», — заявил высокопоставленный американский чиновник.

Он также подчеркнул, что могут быть затронуты темы улучшения двухсторонних отношений. По его словам, встреча двух президентов на саммите G20 не имеет официальной повестки. Это предполагаемый список тем.

Напомним, что саммит G20 пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня. В Белом доме подчеркнули, что Трамп планирует провести встречу с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, премьер-министром Индии Нарендром Моди, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель, российским лидером Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что политическая система США не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу реализовать многие вещи. По его словам, решения Трампа «зависят от его политической воли».

«Да, принимает [решения], конечно», — подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова вести диалог с Вашингтоном, однако Штаты должны сами решить необходимо ли им развивать эти отношения.