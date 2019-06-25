Россия подает заявку на возвращение в ПАСЕ

Страсбург, 25 июня. Россия во вторник подаст заявку на подтверждение полномочий своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после принятия резолюции, сообщил глава делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Толстой напомнил, что весь понедельник члены ПАСЕ «были заложниками делегатов из Украины и Великобритании». Представители этих стран внесли на рассмотрение более 200 поправок, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ.

«Но кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены: мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий», — подчеркнул он.

Напомним, российскую делегация лишили права голоса в ПАСЕ после воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала возможность восстановления прав российской делегации, однако ограничения так и не были сняты.

В ответ Россия приостановила работу в ПАСЕ, а с 2017 года перестала платить членские взносы. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.

Украина выступает категорически против возвращения российской делегации. В понедельник представители Украины несколько раз пытались устроить скандал. Так, делегаты страны попытались сорвать выступление сербского депутата Александра Шешеля, который произнес речь на русском языке о Крыме, передавал Ридус. По его словам, крымчане голосовали за воссоединение с Россией, так как «не хотели быть сожженными, как их соотечественники в Одессе».

Эта фраза вызвала бурное негодование среди украинской делегации. Некоторые парламентарии начали стучать и выкрикивать реплики на английском языке.

Чуть позже вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко пожаловалась на отсутствие поддержки Украины в ходе июньской сессии ПАСЕ. По ее словам, во время сессии не было «ни одного упоминания об Украине», сообщал телеканал «360».

Глава украинской делегации депутат Владимир Арьев и вовсе заявил, что Украина может выйти из ПАСЕ, если организация восстановит в правах делегацию от России, передавал «Царьград».