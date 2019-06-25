Стали известны детали обсуждения резолюции ПАСЕ о приглашении России

Страсбург, 25 июня. Докладчица по резолюции о приглашении РФ к участию в июньской сессии ПАСЕ Петра де Суттер рассказала, что ее доклад вызвал «много эмоций».

Девятичасовое обсуждение Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции об участии России в июньской сессии ПАСЕ закончилось приглашением РФ и решением о том, что основные права делегаций в ассамблее не могут быть подвергнуты санкциям.

Рассказывая журналистам об итогах голосования по резолюции, де Суттер сообщила, что при обсуждении ее доклада «было много эмоций».

«Некоторые убеждены, что это неправильное решение, некоторые — что хорошее… Как Совет Европы мы должны думать о будущем», — рассказала она.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, участники июньской сессии ПАСЕ проголосовали за восстановление прав российской делегации, несмотря на активное сопротивление представителей Украины, поддерживаемых коллегами из Латвии, Литвы, Грузии, Великобритании и ряда других стран.

За резолюцию по восстановлению делегации России в правах призвали голосовать делегаты Норвегии, Исландии, Италии, Сербии, Франции, Ирландии, Германии и других государств. Представитель Швейцарии Филлип Ломбарди с возмущением сообщил о вопиющей попытке оказать давление — по его словам, было получено письмо от американского посольства в Берне с требованием жестко высказаться в отношении России.

Напомним, российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Юго-Востоке Украины. В ответ Россия приостановила работу в Совете Европы, а с 2017 года перестала платить членские взносы.

Со временем в ПАСЕ заговорили о том, что права делегаций не могут подвергаться санкциям и все страны-участницы Совета Европы должны иметь равные права.

Как пишет «Газета.ру», ПАСЕ отклонила более 200 поправок Украины к резолюции о возвращении России.