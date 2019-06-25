Белый дом подтвердил предстоящую встречу Путина и Трампа на G20

Вашингтон, 25 июня. Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита G20, который пройдет 28-29 июня в японской Осаке. Подчеркивается, что в программе Трампа также будут встречи с другими лидерами.

«Будут иметь место встречи с рядом мировых лидеров​​​. В том числе премьер-министр Австралии (Cкотт) Моррисон, премьер-министр Японии (Синдзо) Абэ, премьер-министр Индии (Нарендра) Моди, канцлер Германии (Ангела) Меркель, президент России (Владимир) Путин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, председатель КНР Си (Цзиньпин), президент Турции (Тайип) Эрдоган», — сообщил представитель администрации Трампа.

Отметим, что в Белом доме не стали называть время проведения встречи с Путиным. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в сложившейся ситуации полноформатная встреча кажется необходимой. Предыдущая встреча лидеров РФ и США прошла в июле минувшего года в Хельсинки.