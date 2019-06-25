РСТ уверен, что авиасообщение с Грузией не восстановят до зимы

Москва, 25 июня. Запрет на авиасообщение с Грузией вряд ли отменят до конца года, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. В связи с запретом полетов туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что запрет на авиаперелеты между странами будет действовать, пока в Грузии не будут сняты угрозы для граждан РФ.

Барзыкин сообщил «Известиям», что «срок запрета напрямую зависит от того, как будут развиваться события, но высокий туристический сезон в Грузии — лето и начало осени — точно пройдет без россиян».

По мнению эксперта, россияне также изменят планы относительно зимнего отдыха.

«Вряд ли стоит ожидать, что запрет на полеты снимут до окончания года. Пока, как мы видим, никаких подвижек со стороны грузин нет», — заявил Барзыкин.

Ограничения были введены после антироссийских выступлений в Тбилиси. Формальным поводом для них стало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте с места, предназначенного для спикера, сообщал «Царьград». Его выступление было прервано грузинскими оппозиционерами, которые вскоре оттеснили российскую делегацию, облили Гаврилова водой и попытались отобрать у него документы.

Многие эксперты сошлись во мнении, что скандал, скорее всего, был спланирован заранее. К организации беспорядков в Тбилиси, по их словам, причастна не только местная оппозиция, но и США.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отметила позднее, что туризм из России занимает 25% на грузинском рынке. Как передавал НСН, в Грузии ожидали, что до конца года страну посетят около миллиона российских туристов.

В понедельник стало известно, что Роспотребнадзор решил проверить алкоголь из Грузии. Как сообщал телеканал «360», сотрудники ведомства утверждают, что свойства вин из соседней республики за последние годы значительно ухудшились.